ПАРЄ: вибори у Білорусі були далекими від вільних і справедливих

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Дамс заявив, що президентські вибори в Білорусі не можна назвати «ні вільними, ні справедливими».

Про це йдеться у відповідній заяві на сайті ПАРЄ.

«Я уважно стежив за президентськими виборами в Білорусі, а також за подіями минулої ночі після закінчення голосування - я глибоко шкодую, що ці вибори були далекими від того, щоб бути вільними і справедливими», - наголосив посадовець.

За його словами, кандидати не могли вільно балотуватися і вести передвиборчу кампанію, існували серйозні обмеження на свободу зібрань і свободу вираження думок - включаючи масові затримання мирних протестувальників, активістів і журналістів. Таким чином чесність голосування була поставлена під сумнів.

«Події минулої ночі, включаючи використання поліцією і військовими сили і затримання учасників акцій протесту, посилили моє занепокоєння», - зазначив голова ПАРЄ.

Дамс також закликав білоруську владу проявити «максимальну стриманість та забезпечити безперешкодне здійснення основних прав і свобод людей згідно з міжнародними зобов’язання Білорусі». І підкреслив, що свобода вираження думок і мирних зібрань є «найважливішою опорою демократичних суспільств і необхідною умовою плюралістичного і демократичного політичного процесу».

Варто також зазначити, що ЄС уже засудив застосування сили білоруськими правоохоронцями проти учасників протестів після оголошення результатів президентських виборів у цій країні. Свої заяви із засудженням насильства проти громадян у Білорусі раніше оприлюднила ціла низка європейських держав.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Анна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців.