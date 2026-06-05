Незалежність від Канади може коштувати Альберті понад $300 мільярдів - прем’єрка провінції

Якщо провінція Альберта захоче вийти зі складу Канади, то муситиме заплатити близько 400 млрд канадських доларів (понад 300 млрд дол. США).

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на CBC News, такі підрахунки озвучила прем’єр-міністерка Альберти Даніель Сміт.

"Майже 400 млрд перехідних коштів та ще близько 25-50 млрд щорічних видатків. Саме такими є попередні підрахунки витрат, які доведеться понести Альберті у разі відокремлення від Канади", - йдеться у матеріалі.

За словами Сміт, ці оцінки включають низку витрат: від частки Альберти в національному боргу Канади до втрат, пов’язаних з імпортними митами та прикордонним контролем.

"Для нас важливо бути дуже відвертими стосовно витрат, пов’язаних із пропозицією (про відділення - ред.), аби люди могли ухвалити поінформоване рішення", - наголосила прем’єрка.

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Повідомляється, що сама Сміт виступає проти незалежності Альберти, однак погодилася провести юридично не зобов’язувальний референдум.

Як повідомлялося, референдум про потенційний вихід Альберти зі складу Канади відбудеться у жовтні цього року.

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