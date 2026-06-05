Незалежність від Канади може коштувати Альберті понад $300 мільярдів - прем’єрка провінції
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на CBC News, такі підрахунки озвучила прем’єр-міністерка Альберти Даніель Сміт.
"Майже 400 млрд перехідних коштів та ще близько 25-50 млрд щорічних видатків. Саме такими є попередні підрахунки витрат, які доведеться понести Альберті у разі відокремлення від Канади", - йдеться у матеріалі.
За словами Сміт, ці оцінки включають низку витрат: від частки Альберти в національному боргу Канади до втрат, пов’язаних з імпортними митами та прикордонним контролем.
"Для нас важливо бути дуже відвертими стосовно витрат, пов’язаних із пропозицією (про відділення - ред.), аби люди могли ухвалити поінформоване рішення", - наголосила прем’єрка.
Повідомляється, що сама Сміт виступає проти незалежності Альберти, однак погодилася провести юридично не зобов’язувальний референдум.
Як повідомлялося, референдум про потенційний вихід Альберти зі складу Канади відбудеться у жовтні цього року.
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