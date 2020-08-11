Google створив інтерактивну мапу протестів у Мінську

Компанія Google створила інтерактивну мапу протестів у столиці Білорусі Мінську, які розпочались після виборів президента країни 9 серпня.

Її можна знайти в наборі додатків Google Maps.

На мапі різними мітками позначені пункти допомоги протестувальникам, станції метро, зачинені для входу людей, а також місця перекриття вулиць, скупчення загонів ОМОНу, автомобілів і техніки силовиків.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.