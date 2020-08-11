МВС Білорусі заявили, що опозиція використовує мітингарів як "витратний матеріал"

МВС Білорусі стверджує, що опозиція, яка організувала мітинги по всій країні, використовувала їх учасників як "витратний матеріал".

Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв, повідомляє БЕЛТА.

"Спроби розхитати ситуацію і внести розбрат в суспільство робилися тими, кому байдужі інтереси Білорусі та її жителів. Очевидно, що організатори використовували людей як витратний матеріал, залучаючи для участі в незаконних заходах. Не гребували таким брудним прийомом, як прикриття дітьми", - заявив Караєв.

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Він нагадав, що правоохоронці неодноразово просили громадян не піддаватися впливу інформаційних технологій маніпулювання суспільною свідомістю, керуватися здоровим глуздом і бути стриманими. Однак ці прохання не були почуті, тому постраждали як учасники несанкціонованих акцій, так і співробітники міліції.

Разом з тим, міністр запевнив, що у його відомства сил і засобів достатньо, щоб не допустити дестабілізації ситуації в країні, і будь-які порушення законодавства будуть припинятися, а винні нестимуть покарання.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

Фото: Наша Ніва