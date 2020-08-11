МВС Білорусі заявили, що опозиція використовує мітингарів як "витратний матеріал"
Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв, повідомляє БЕЛТА.
"Спроби розхитати ситуацію і внести розбрат в суспільство робилися тими, кому байдужі інтереси Білорусі та її жителів. Очевидно, що організатори використовували людей як витратний матеріал, залучаючи для участі в незаконних заходах. Не гребували таким брудним прийомом, як прикриття дітьми", - заявив Караєв.
Він нагадав, що правоохоронці неодноразово просили громадян не піддаватися впливу інформаційних технологій маніпулювання суспільною свідомістю, керуватися здоровим глуздом і бути стриманими. Однак ці прохання не були почуті, тому постраждали як учасники несанкціонованих акцій, так і співробітники міліції.
Разом з тим, міністр запевнив, що у його відомства сил і засобів достатньо, щоб не допустити дестабілізації ситуації в країні, і будь-які порушення законодавства будуть припинятися, а винні нестимуть покарання.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.
За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.
У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.
Фото: Наша Ніва