США закликають владу Білорусі поважати право народу на мирний протест

США закликають уряд Білорусі поважати право білоруського народу на участь у мирних протестах після голосування 9 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твіттері Посольство США в Україні.

"США закликають уряд Білорусі поважати право білоруського народу на участь у мирних протестах після голосування 9 серпня. Ми рішуче засуджуємо насильство проти протестувальників та затримання прихильників опозиції", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

У ніч на вівторок протести в Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників і зачистили район метро "Пушкінська".

Опозиційна кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська залишила Білорусь і наразі перебуває у Литві.

Фото: TUT.BY