США закликають владу Білорусі поважати право народу на мирний протест

США закликають владу Білорусі поважати право народу на мирний протест

Укрінформ
США закликають уряд Білорусі поважати право білоруського народу на участь у мирних протестах після голосування 9 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твіттері Посольство США в Україні.

"США закликають уряд Білорусі поважати право білоруського народу на участь у мирних протестах після голосування 9 серпня. Ми рішуче засуджуємо насильство проти протестувальників та затримання прихильників опозиції", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

У ніч на вівторок протести в Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників і зачистили район метро "Пушкінська".

Опозиційна кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська залишила Білорусь і наразі перебуває у Литві.

Фото: TUT.BY

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