Білоруська опозиція закликає Лукашенка мирно передати владу народу

Штаб кандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської запропонував чинному керівництву держави почати діалог щодо мирної передачі влади народу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Телеграм-каналу штабу Світлани Тихановської.

"Ми підтримуємо всіх, хто протестує проти фальсифікацій та бореться за свої права мирним шляхом. Ми солідарні з усіма, хто відстоює своє право на краще майбутнє для себе та своїх дітей. Ми проти насильства та просимо владу не застосовувати насильство проти мирних громадян. Ми пропонуємо почати діалог щодо мирної передачі влади народу без насильства та потрясінь. Штаб Тихановської", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довготривалих протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

У ніч на вівторок протести у Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників та зачистили район метро "Пушкінська".

Опозиційна кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська залишила Білорусь й наразі перебуває у Литві.