У Білорусі оприлюднили відео виїзду Тихановської до Литви

Білоруське прикордонне відомство оприлюднило відео, на якому показано нібито перетин опоненткою Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світланою Тихановською державного кордону в напрямку Литви.

Як передає Укрінформ, відповідне відео розміщено в Ютубі.

На відео, знятому білоруськими прикордонниками, водночас не видно, хто саме знаходиться всередині автівки, яка перетинає державний кордон.

"Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська цієї ночі вільно перетнула кордон з Литвою, надавши на виїзді необхідні документи, ніяких дій щодо неї не робилося", - заявив офіційний представник державного прикордонного комітету республіки Антон Бичковський.

Чиновник підкреслив, що у Тихановської були всі необхідні документи для безперешкодного перетину білоруського кордону, зокрема медична страховка та страховка на транспортний засіб.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці результати та подала скаргу до ЦВК Білорусі.

У ніч проти понеділка, 10 серпня, білоруські силовики затримали кілька тисяч людей під час акцій протесту проти фальсифікації виборів.

У ніч проти вівторка протести у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників та зачистили район метро "Пушкінська".

Тим часом Тихановська залишила Білорусь і зараз перебуває у Литві.