Тихановська могла записати відеозвернення у будівлі ЦВК - штаб

Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська могла записати в будівлі ЦВК відеозвернення до білорусів із закликом не виходити на протести.

Про це заявила представник об'єднаних штабів Марія Колесникова, повідомляє телеграм-канал TUT.by.

«Вона (Тихановська - ред.) була без зв'язку зі своїм адвокатом. Ми бачили, що пройшли люди з обладнанням, схожим на відеотехніку - результат ви знаєте», - повідомила Колесникова.

Вона також заявила, що Тихановська прийшла на прийом до голови ЦВК.

«За яким правом кандидата в президенти залишають із представниками силових структур без адвокатів на декілька годин? Чому, приходячи на прийом до голови ЦВК, люди в результаті залишаються затриманими силовими структурами?», - сказала Колесникова.

Соратниця Тихановської повідомила, що у неї немає з нею зв'язку і підтримала її рішення залишити Білорусь.

Разом з тим Колесникова заявила, що залишається в країні і не збирається нікуди виїжджати.

Раніше повідомлялося, що опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська записала відеозвернення до білорусів, закликаючи їх не виходити на протести і поважати закон. Текст Тихановська, ймовірно, зачитувала з листка.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає цих цифр і заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які почалися після голосування на виборах президента.

Сьогодні опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявила у відеозверненні, що самостійно вирішила виїхати з країни до Литви, і це було важким для неї рішенням.