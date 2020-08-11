Тихановська “з папірця” закликала білорусів не виходити на протести 

Опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська записала ще одне відеозвернення до білорусів, закликаючи їх не виходити на протести й поважати закон.

Відеозвернення опубліковано на телеграм-каналі БЕЛТА, передає Укрінформ.

У мережі з'явилося ще одне відеозвернення із Світланою Тихановською, записане за невідомих обставин pic.twitter.com/F0TZjh5rlJ — Ukrinform (@UKRINFORM) August 11, 2020

"Шановні громадяни Республіки Білорусь, я, Світлана Тихановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. З вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час. Білоруси! Я закликаю вас до розсудливості й поваги до закону. Я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких", - сказала Світлана Тихановська, ймовірно, зачитуючи звернення з аркуша.

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Раніше Тихановська записала відеозвернення, в якому заявила, що виїхати з країни - її власне рішення і це було важким рішенням.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що Тихановська перебуває в безпеці в Литві. Пізніше її довірена особа Ольга Ковалькова заявила, що Тихановську вивезла з країни білоруська влада.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри й заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які почалися після голосування на виборах президента.