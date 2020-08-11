Тихановська “з папірця” закликала білорусів не виходити на протести 

Тихановська “з папірця” закликала білорусів не виходити на протести 

Відео
Укрінформ
Опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська записала ще одне відеозвернення до білорусів, закликаючи їх не виходити на протести й поважати закон. 

Відеозвернення опубліковано на телеграм-каналі БЕЛТА, передає Укрінформ.

"Шановні громадяни Республіки Білорусь, я, Світлана Тихановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. З вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час. Білоруси! Я закликаю вас до розсудливості й поваги до закону. Я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких", - сказала Світлана Тихановська, ймовірно, зачитуючи звернення з аркуша.

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Раніше Тихановська записала відеозвернення, в якому заявила, що виїхати з країни - її власне рішення і це було важким рішенням.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що Тихановська перебуває в безпеці в Литві. Пізніше її довірена особа Ольга Ковалькова заявила, що Тихановську вивезла з країни білоруська влада.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри й заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

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У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які почалися після голосування на виборах президента.

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