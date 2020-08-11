МВС Білорусі заявляє про 2000 затриманих протестувальників
Як передає Укрінформ, про це повідомила у Телеграмі прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.
Як зазначає Чемоданова, протести були зафіксовані у низці міст, найбільш масові - у Мінську, Бресті, Могильові та Новополоцьку. Речниця білоруського МВС заявляє про нібито факти нападу на співробітників міліції.
"В результаті протиправних дій постраждав 21 співробітник органів внутрішніх справ та військовослужбовець внутрішніх військ, п'ять із них у шпиталі", - повідомила вона.
"Загалом по країні затримано понад дві тисячі осіб, зокрема за участь у несанкціонованих масових заходах", - додала Чемоданова.
Раніше в МВС країни повідомляли, що правоохоронці Білорусі в ніч на 10 серпня затримали близько 3 тисяч осіб під час протестів у країні, які спалахнули після голосування на виборах президента.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.
Пізніше Тихановська залишила Білорусь та наразі перебуває у Литві.