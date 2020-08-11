МВС Білорусі заявляє про 2000 затриманих протестувальників

За офіційними даними МВС Білорусі, протягом двох днів після завершення голосування на виборах президента силовики затримали понад 2 тисяч людей по всій країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Телеграмі прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Як зазначає Чемоданова, протести були зафіксовані у низці міст, найбільш масові - у Мінську, Бресті, Могильові та Новополоцьку. Речниця білоруського МВС заявляє про нібито факти нападу на співробітників міліції.

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"В результаті протиправних дій постраждав 21 співробітник органів внутрішніх справ та військовослужбовець внутрішніх військ, п'ять із них у шпиталі", - повідомила вона.

"Загалом по країні затримано понад дві тисячі осіб, зокрема за участь у несанкціонованих масових заходах", - додала Чемоданова.

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Раніше в МВС країни повідомляли, що правоохоронці Білорусі в ніч на 10 серпня затримали близько 3 тисяч осіб під час протестів у країні, які спалахнули після голосування на виборах президента.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

Пізніше Тихановська залишила Білорусь та наразі перебуває у Литві.