У Мінську люди несуть квіти до місця загибелі протестувальника

У Мінську біля станції метро «Пушкінська», де в результаті масового розгону протестів загинула людина, люди несуть квіти.

Про це повідомляє TUT.by, передає Укрінформ.

Як повідомляється, квіти вішають на металевий паркан, що відокремлює проїжджу частину від пішохідної зони. Машини, які проїжджають повз, сигналять, а люди на цій ділянці підносять руки, показуючи знак «V».

За словами місцевої жительки Юлії, яка прийшла подивитися, як зараз виглядає місце подій, її шокувало побачене.

«Трохи шокувало, що тут так швидко все прибрали, причесали - як ніби навколо звичайне життя, як ніби вночі нічого не відбувалося», - обурюється жінка.

Вона каже, що люди стали приносити квіти.

«Першим викинула гвоздики людина з вікна автомобіля - просто кинула їх з вікна. Потім приїхав таксист з квітами, потім стали підходити люди», - розповідає вона.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри і заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які почалися після голосування на виборах президента.

10 серпня під час акцій протесту в Мінську загинув чоловік на вулиці Притицького. Як заявили в МВС, натовп будував барикади, а в ході протистояння зі спецпризначенцями «один з протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в бік правоохоронців. Він вибухнув у руці, чоловік отримав травми, несумісні з життям».

Сьогодні опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявила у відеозверненні, що виїхати з країни в Литву - її власне рішення, і це було важким для неї рішенням.