Два дні протестів: до лікарень потрапили 200 білорусів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.
У міністерстві відзначили, що наразі в стаціонарах Білорусі перебувають на лікуванні трохи більше 200 осіб. Є пацієнти з забоями м'яких тканин і травмами кінцівок.
"Кілька людей були госпіталізовані з черепно-мозковими травмами, а також з травмами грудної клітини і живота. В основному травми легкого ступеня тяжкості. Кілька пацієнтів потребують проведення операцій. Стан їх стабілізовано", - заявили у відомстві.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.
За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри і заявила про готовність до тривалих протестів по всій Білорусі.
У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які виникли після голосування на виборах президента.
У ніч на вівторок протести в Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників і зачистили район метро "Пушкінська".
Опозиційний кандидат на виборах президента БілорусіСвітлана Тихановська покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві.