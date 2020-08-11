Два дні протестів: до лікарень потрапили 200 білорусів

У МОЗ Білорусі повідомили, що після двох днів протестів у країні до лікарень потрапили більш як 200 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

У міністерстві відзначили, що наразі в стаціонарах Білорусі перебувають на лікуванні трохи більше 200 осіб. Є пацієнти з забоями м'яких тканин і травмами кінцівок.

"Кілька людей були госпіталізовані з черепно-мозковими травмами, а також з травмами грудної клітини і живота. В основному травми легкого ступеня тяжкості. Кілька пацієнтів потребують проведення операцій. Стан їх стабілізовано", - заявили у відомстві.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри і заявила про готовність до тривалих протестів по всій Білорусі.

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У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які виникли після голосування на виборах президента.

У ніч на вівторок протести в Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників і зачистили район метро "Пушкінська".

Опозиційний кандидат на виборах президента БілорусіСвітлана Тихановська покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві.