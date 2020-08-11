У Білорусі затриманих звозять до в’язниць через переповнені СІЗО — журналіст

Через переповнені слідчі ізолятори в білоруському місті Гродно затриманих на протестах людей навіть звозять до великої в’язниці у місті.

Як передає Укрінформ, про це Польському радіо заявив гродненський кореспондент телебачення "Бєлсат" Павел Мажейка.

"Всі в’язниці, всі слідчі ізолятори в Гродно переповнені. Затриманих людей навіть звозять до великої в’язниці у місті, що взагалі протизаконно. Але це свідчить про те, що затримань дуже-дуже багато", - повідомив він.

За словами Мажейки, наразі правозахисники намагаються зібрати всі дані і зазначають, що це понад тисяча затриманих за час протистояння з правоохоронцями у Гродні.

Зазначається, що за офіційною інформацією, за час протестів після виборів президента Білорусі в усій країні було затримано понад дві тисячі людей.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці результати та подала скаргу до ЦВК Білорусі.

У ніч проти понеділка, 10 серпня, білоруські силовики затримали кілька тисяч людей під час акцій протесту проти фальсифікацій на виборах президента. У ніч проти вівторка протести у Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників та зачистили район метро "Пушкінська". Тим часом Тихановська залишила Білорусь й наразі перебуває у Литві.