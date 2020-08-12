Протести у Білорусі: машини силовиків підпалюють і закидають камінням

У місті Жабинка на заході Брестської області протестувальники кинули пляшку з "коктейлем Молотова" в автобус ЗМОПу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

За даними очевидців, пляшка із запальною сумішшю потрапила в колесо бусика, де перебували силовики. Силовики загасили вогонь і накинулися на чоловіка, який проходив повз, запідозривши його в підпалі.

Крім того, повідомляє DW з посиланням на білоруські ЗМІ, в місті Ліда протестувальники закидали камінням міліцейські машини. Надходять повідомлення про сутички і затримання в Гродно.

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За оцінкою кореспондента DW з Мінська, в цілому ситуація у столиці Білорусі дещо спокійніша, ніж попередньої ночі.

«При наближенні спецтехніки люди розбігаються. Але коли міліція залишає місце подій, протестувальники збираються знову», - йдеться в повідомленні.

У районі Кам'яна Гірка кілька разів пробували спорудити барикаду, але силовики щоразу розбирали її. У районі Серебрянка пролунали як мінімум три вибухи. За даними ЗМІ, в цих районах, а також в Уруччі сталися запеклі сутички з міліцією.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами.

У ніч на вівторок акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників.

Фото: Радіо Свобода