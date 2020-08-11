У Мінську через протести закрили сім станцій метро
Як передає Укрінформ, про це повідомляє tut.by з посиланням на пресслужбу Мінського метрополітену.
«З 18.15 призупинено вхід-вихід пасажирів зі станцій метро «Площа Леніна», «Жовтнева», «Купаловська», «Немига», «Фрунзенська», «Молодіжна» і «Пушкінська». Потяги на цих станціях не зупиняються», - повідомили в метрополітені.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.
За оголошеними ЦВК попередніми результатами діючий президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри і заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.
У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які виникли після голосування на виборах президента.
У ніч на вівторок протести в Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників і зачистили район метро "Пушкінська".
Опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська залишила Білорусь і зараз знаходиться у Литві.
Фото: Вадим Замировський, TUT.BY