У Мінську через протести закрили сім станцій метро

У Мінську через протести закрили кілька станцій метро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє tut.by з посиланням на пресслужбу Мінського метрополітену.

«З 18.15 призупинено вхід-вихід пасажирів зі станцій метро «Площа Леніна», «Жовтнева», «Купаловська», «Немига», «Фрунзенська», «Молодіжна» і «Пушкінська». Потяги на цих станціях не зупиняються», - повідомили в метрополітені.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами діючий президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри і заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

Читайте також: У Білорусі знову почалися масові затримання протестувальників

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які виникли після голосування на виборах президента.

У ніч на вівторок протести в Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників і зачистили район метро "Пушкінська".

Читайте також: МВС Білорусі заявляє про 2000 затриманих протестувальників

Опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська залишила Білорусь і зараз знаходиться у Литві.

Фото: Вадим Замировський, TUT.BY