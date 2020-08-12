МЗС семи країн засудили застосування сили в Білорусі
Як передає Укрінформ, їх заява опублікована, зокрема, на сайті МЗС Латвії.
«У контексті подій у Білорусі міністри закордонних справ Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії і Швеції глибоко занепокоєні насильством щодо учасників демонстрацій, які почалися у відповідь на повідомлення про широко поширені фальсифікації результатів виборів. Ми дуже занепокоєні повідомленнями про тілесні ушкодження, завдані демонстрантам», - йдеться у заяві.
Зовнішньополітичні відомства восьми країн стверджують, що президентські вибори, які відбулися в Білорусі 9 серпня 2020 року, не відповідали міжнародним зобов'язанням країни і загальновизнаним стандартам демократії і верховенства закону, а також не були вільними і справедливими.
Міністри закликали владу Білорусі припинити переслідування політичних опонентів, негайно звільнити всіх несправедливо затриманих і поважати права і свободи людини. «Ми закликаємо уряд Білорусі негайно вступити в політичний діалог з опозицією, щоб запобігти подальшому насильству», - заявляють дипломати.
При цьому наголошується, що країни Балтії і північні країни Європи «прихильні підтримці народу Білорусі і продовжать уважно стежити за розвитком подій».
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.
У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч осіб. Протести продовжилися в ніч на середу, повідомлялося, що було затримано більш як тисячу осіб.
Тим часом Світлана Тихановська була змушена покинути Білорусь, вона перебуває в Литві.