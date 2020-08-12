МЗС семи країн засудили застосування сили в Білорусі

МЗС Естонії, Ісландії, Литви, Латвії, Норвегії, Швеції, Фінляндії і Данії висловили глибоке занепокоєння насильством під час придушення протестів, які виникли після повідомлень про фальсифікації на виборах президента Білорусі.

Як передає Укрінформ, їх заява опублікована, зокрема, на сайті МЗС Латвії.

«У контексті подій у Білорусі міністри закордонних справ Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії і Швеції глибоко занепокоєні насильством щодо учасників демонстрацій, які почалися у відповідь на повідомлення про широко поширені фальсифікації результатів виборів. Ми дуже занепокоєні повідомленнями про тілесні ушкодження, завдані демонстрантам», - йдеться у заяві.

Зовнішньополітичні відомства восьми країн стверджують, що президентські вибори, які відбулися в Білорусі 9 серпня 2020 року, не відповідали міжнародним зобов'язанням країни і загальновизнаним стандартам демократії і верховенства закону, а також не були вільними і справедливими.

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Міністри закликали владу Білорусі припинити переслідування політичних опонентів, негайно звільнити всіх несправедливо затриманих і поважати права і свободи людини. «Ми закликаємо уряд Білорусі негайно вступити в політичний діалог з опозицією, щоб запобігти подальшому насильству», - заявляють дипломати.

При цьому наголошується, що країни Балтії і північні країни Європи «прихильні підтримці народу Білорусі і продовжать уважно стежити за розвитком подій».

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч осіб. Протести продовжилися в ніч на середу, повідомлялося, що було затримано більш як тисячу осіб.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена покинути Білорусь, вона перебуває в Литві.