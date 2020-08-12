У Білорусі відкрили 17 кримінальних справ після нападу на силовиків

Білоруські правоохоронці порушили 17 кримінальних справ за фактами нападу на співробітників правопорядку.

Як передає Укрінформ, про це в своєму телеграм-каналі повідомила офіційний представник МВС Ольга Чемоданова.

«Слідчими органами за фактами нападу на співробітників порушено 17 кримінальних справ», - написала вона.

Чемоданова додала, що в результаті протиправних дій тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості заподіяні 14 співробітникам міліції і військовослужбовцям внутрішніх військ, деякі з них госпіталізовані.

Вона також зазначила, що за інформацією Міністерства охорони здоров'я за медичною допомогою звернувся 51 громадянин.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тіхановської - 9,90% голосів.

У Мінську та інших містах Білорусі третю добу тривають протести проти офіційно оголошених результатів президентських виборів. Численні демонстрації почалися у Білорусі увечері 9 серпня і повторилися 10 серпня, їх жорстоко розганяли силовики. Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Всього в країні за 9 і 10 серпня затримали понад п'ять тисяч осіб. За офіційними даними, в лікарні доставили понад 200 постраждалих. Їхня точна кількість невідома.

Фото: Nexta