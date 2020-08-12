У Білорусі вночі знову тривали протести та сутички з міліцією

У столиці Білорусі Мінську третю ніч поспіль відбувалися протести та сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Як зазначається, у вівторок, 11 серпня, силовики знову застосовували світлошумові гранати, сльозогінний газ, гумові кулі. Правозахисники повідомляють про побиття журналістів.

Повідомляється, що "у Мінську міліція напала на знімальну групу Бі-бі-сі, однак журналістів не затримали".

За словами очевидців вечірніх подій у білоруській столиці, протестні акції у вівторок відрізнялися від тих, які відбулися напередодні. Зокрема, 10 серпня найбільш численні групи протестувальників збиралися у трьох місцях, в інших місцях – менші групи. У вівторок же, 11 серпня, протестувальники пересувалися містом невеликими групами, ховаючись від переслідування у дворах та під’їздах, потім знову збиралася у групи. Міліція застосовувала спецзасоби в районі Кам’яної Гірки. Ближче до півночі протести тривали в Уруччі і в районі Студентського села.

Одна з учасниць протесту з Мінська в телеефірі розповіла, що через відсутність інтернету немає ніякої інформації про те, що відбувається в інших частинах міста.

Водночас РЕН ТВ у твіттері інформує, що частини ЗМОП, внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі залишили вулиці Мінська. "У місті поновлено рух транспорту основними магістралями", - йдеться у твіті.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1996 року, набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У Мінську й інших містах Білорусі третю добу тривають протести проти офіційно заявлених результатів президентських виборів. Численні й досить чисельні демонстрації почалися в Білорусі ввечері в день голосування, 9 серпня, і повторилися 10 серпня, їх жорстоко розганяли силовики. Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Всього в країні за 9 і 10 серпня затримали понад п’ять тисяч людей, щонайменше одна людина загинула. За офіційними даними, в лікарні доправили понад 200 потерпілих. Точна кількість потерпілих невідома.

Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь і, за наявною інформацією, перебуває у Литві.

Фото: Наша Ніва