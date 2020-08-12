Протести у Білорусі: силовики залишили вулиці Мінська
Як передає Укрінформ, про це повідомляє РЕН ТВ у Твіттері.
"Частини ОМОН, а також внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі покинули вулиці Мінська. У столиці країни відновлено рух транспорту по основним магістралям", - йдеться у повідомленні.
Части ОМОН, а также внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска. В столице страны восстановлено движение транспорта по основным магистралямhttps://t.co/WgLGtfh3jZ pic.twitter.com/ejQoDFSiek— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 12, 2020
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.
У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників.
Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.