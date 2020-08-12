Протести у Білорусі: силовики залишили вулиці Мінська

Частини ОМОН, внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі покинули вулиці Мінська.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РЕН ТВ у Твіттері.

"Частини ОМОН, а також внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі покинули вулиці Мінська. У столиці країни відновлено рух транспорту по основним магістралям", - йдеться у повідомленні.

Части ОМОН, а также внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска. В столице страны восстановлено движение транспорта по основным магистралямhttps://t.co/WgLGtfh3jZ pic.twitter.com/ejQoDFSiek — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 12, 2020

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.