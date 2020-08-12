Протести у Білорусі: ЗМІ повідомляють про смерть затриманого у Гомелі

У білоруському місті Гомель 25-річний Олександр Віхор помер у лікарні, куди його у неділю забрали з автозаку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська редакція Радіо Свобода.

У Олександра, за словами його матері, були проблеми з серцем. Коли він тривалий час перебував у закритому автомобілі, що стояв на спеці в черзі до слідчого ізолятора, йому стало погано.

"Саша був в одному з автозаків .... Він не брав участі в акціях. Пішов у неділю на побачення з дівчиною. Його схопили десь у центрі, коли він пересідав на інший транспорт. Він повідомив мені через смс, що його спіймали ... І це все. Я шукала його всі ці дні. Мені не давали інформації про нього. Сьогодні мені нарешті сказали, що Саша у морзі, - розповіла матір загиблого.

Як зазначила матір, коли Саша, якому стало зле з серцем, став кричати і просити допомоги, конвоїри думали, що він неадекватний та доставили його до психіатричної лікарні. Там лікар зрозумів, що проблема не з психікою... Йому викликали швидку допомогу та доставили до найближчої лікарні. Там хлопця вже не змогли врятувати.

Радіо Свобода звернулося до пресслужби МВС у Гомельській області за коментарем. Там перенаправили до пресслужби Слідчого комітету. На телефонні дзвінки представники установи не відповідають, зазначає Радіо Свобода.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч проти понеділка білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами.

У ніч проти вівторка акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч осіб. Протести продовжилися в ніч проти середи, повідомлялося, що було затримано понад тисячу осіб.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона наразі перебуває у Литві.