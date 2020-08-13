Київ вимагає від влади Білорусі звільнити українських журналістів — Єрмак

Україна звертається до влади Білорусі з вимогою звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави.

"Україна звертається до влади Республіки Білорусь з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва", - заявив Єрмак.

За його словами, Рєуцький та Васильєв були затримані білоруськими правоохоронцями без будь-яких законних підстав.

“За інформацією української сторони, вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь, не брали участі в жодних заворушеннях чи масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів. Правозахисники відвідували Білорусь виключно задля отримання достовірної інформації про те, що там відбувається, та задля коментування останніх подій у Мінську для українських засобів масової інформації. Свобода слова та свобода вільного пересування – базові демократичні принципи, які поважаються в усьому світі. Їхнє порушення неприпустиме”, – сказав Єрмак.

Керівник Офісу Президента зазначив, що МЗС через українське дипломатичне представництво активно працює для найшвидшого встановлення та звільнення всіх українських громадян, затриманих під час останніх подій.

Він також наголосив, що Україна надзвичайно цінує добросусідські відносини з Республікою Білорусь.

“Ми набагато більше, ніж просто сусіди, - ми завжди були добрими друзями та партнерами”, – зауважив Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня орієнтовно о 17.00 у Мінську були затримані двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. МЗС України наголосило, що українське посольство в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця їх перебування та умов утримання.

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У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6 тисяч осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.

Фото: Офіс Президента