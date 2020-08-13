Українцям радять утриматися від поїздок до Білорусі

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації в цій країні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 13 серпня.

"У зв'язку з розвитком ситуації довкола Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва та Оксани Альошиної сьогодні Міністерство закордонних справ видає нову рекомендацію громадянам України - утриматися від поїздок до Республіки Білорусь до стабілізації ситуації в цій країні і подальших оголошень. Я закликаю наших співвітчизників дослухатися до рекомендацій Міністерства закордонних справ. Це дозволить їм уникнути, м'яко кажучи, дуже складних ситуацій, в які вони можуть потрапити", - наголосив міністр.

Кулеба нагадав, що напередодні МЗС дало рекомендації українцям, які вже перебувають на території Білорусі, проявляти підвищену увагу та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях та акціях протесту, стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади.

Як повідомлялося, 12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську були затримані громадяни України Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. МЗС України наголосило, що українське посольство в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця їх перебування та умов утримання. Також була затримана українка Оксана Альошина.

В Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6 тисяч осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.