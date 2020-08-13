Консул не знайшов затриманих у Білорусі українців - Кулеба

Місце, де перебувають затримані у Мінську громадяни України Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв та Оксана Альошина невідоме, посольство України направило ноти до МЗС Білорусі із запитом надати відповідну інформацію.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 13 серпня.

"Сьогодні вранці український консул відвідав два найбільші центри тимчасового утримання осіб у Мінську, але жодної інформації про можливе перебування там згаданих громадян України отримати не вдалося. Офіційні органи Білорусі не інформують нас про місцезнаходження наших громадян. Консул об'їжджає ті точки, де можуть утримувати затриманих для того, щоб встановити хоча б якісь дані про перебування наших співвітчизників" - поінформував Кулеба.

Міністр зауважив, що шукати українських громадян доводиться у складних обставинах, оскільки протягом 9-12 серпня у Мінську було затримано понад 6 тисяч осіб і всі заклади тимчасового утримання в місті переповнені.

"Посольство України на виконання мого доручення направило дві ноти до Міністерства закордонних справ Білорусі із запитом надати інформацію про усіх громадян України, які були затримані правоохоронними органами Республіки Білорусь у період з 9 по 12 серпня, а також надати інформацію про причини затримання та місця утримання Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, а також третьої громадянки Оксани Альошиної, яка була затримана вчора. Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами, а також якщо буде інформація про інших громадян, то з ними також. Ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб з метою повернення їх до України", - наголосив Кулеба.

За словами очільника МЗС України, наразі вдалося з'ясувати, у чому звинувачують затриманих громадян України Рєуцького та Васильєва.

"Станом на зараз нам вдалося з'ясувати наступне: перше - громадян України звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого п.2 ст.293 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь. Це "участь у масових заходах, яка проявилася у безпосередньому вчиненні дій щодо організації масових заворушень, які супроводжувалися насиллям над особою, погромами, підпалами, знищенням майна чи озброєним супротивом представникам влади", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що санкції за цією статтею передбачають позбавлення волі від трьох до восьми років.

Також увечері 12 серпня за місцем тимчасового проживання у Мінську наших співгромадян було проведено обшук, за результатами якого було вилучено ноутбук Костянтина Рєуцького, паспорт громадянина України на ім'я Євгена Васильєва та інші речі.

Окрім того, Кулеба повідомив, що 13 серпня посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. За словами міністра, Україна протягом дня активно працюватиме над цим кейсом для того, щоб отримати потрібні нам результати.

"Ще раз наголошую, що для Міністерства закордонних справ доля наших співгромадян, які потрапляють в скрутне становище за кордоном, є абсолютним пріоритетом. І ми розраховуємо на конструктивну позицію білоруських властей у цьому питанні і готові працювати з ними", - зазначив Кулеба.

Міністр також підкреслив, що Україна зацікавлена в тому, щоб Білорусь була суверенною, незалежною, демократичною країною з сильною економікою і стабільними суспільними відносинами.

"Україна налаштована на конструктивний діалог з білоруською владою, але я хочу наголосити, що ми дуже жорстко будемо захищати права та інтереси українських громадян у Білорусі, і щодо цього ні в кого не повинно бути одних сумнівів", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, 12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську були затримані двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. МЗС України наголосило, що посольство нашої держави в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця їх перебування та умов утримання.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6 тисяч осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

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Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.