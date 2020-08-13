Україна офіційно відреагує на вибори у Білорусі після оголошення результатів - МЗС

Україна дасть офіційну оцінку президентським виборам у Білорусі після оголошення Центральною виборчою комісією країни їхніх остаточних результатів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 13 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Офіційні результати виборів президента Білорусі ще не оголошені. Після того, як білоруська Центральна виборча комісія їх офіційно оголосить, ми будемо ухвалювати рішення щодо того, як реагувати на цей факт", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

Вже у ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів.

За інформацією МВС Білорусі, за три дні протестів у країні затримали близько шести тисяч осіб, щонайменше одна людина загинула. За офіційними даними, до лікарні доправили понад 200 постраждалих.

Тим часом Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона перебуває в Литві.

Міністри закордонних справ країн України, Литви і Польщі у спільній заяві 10 серпня засудили насильство під час протестів у Білорусі, закликали звільнити всіх затриманих та почати діалог між владою та народом.

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Народний депутат, член міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь" Микола Княжицький 12 серпня висловив думку, що офіційна реакція України на результати президентських виборів у Білорусі має відповідати оцінці міжнародних структур, членами яких є наша країна, зокрема ОБСЄ і Ради Європи.