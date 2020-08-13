БелАЗ і не тільки: до страйку у Білорусі підключаються великі підприємства

У Білорусі колектив "БелАЗу" розпочав страйк на фоні протестів в країні після виборів президента.

Про це передає Укрінформ із посиланням на TUT.by.

Так, у місті Жодіно прохідна підприємства "БелАЗ" оточена червоною стрічкою. За інформацією порталу, співробітники кількох цехів призупинили роботу і зібралися на площах всередині заводу.

ВАТ "БелАЗ" входить у число семи провідних світових концернів з виробництва кар'єрної техніки.

Як повідомляє телеграм-канал NEXTA, також страйк розпочали у Мінську на ВАТ "Керамін" - одному з найбільших в Європі виробників керамічної плитки, керамічного граніту, санітарної кераміки і керамічної цегли.

Колектив підприємства "Белмедпрепарати", одного з найбільших державних фармацевтичних підприємств Республіки Білорусь, також призупинив роботу.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

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У ніч на понеділок, 10 серпня, у містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз знаходиться у Литві.

Фото з сайту TUT.by