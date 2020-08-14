ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.
За даними ЦВК на 14 серпня, всього на виборах проголосувало 5 818 956 осіб, під час дострокового голосування - 2 806 640 осіб.
За Олександра Лукашенка проголосувало 80,1% (4 661 075 осіб), за Світлану Тихановську - 10,1% (588 622 особи), за Андрія Дмитрієва - 1,2% (70 671 особа), за Анну Канопацьку - 1,67 % (97 489 осіб), за Сергія Череченя - 1,14% (66 613 осіб).
Проти всіх проголосувало 4,59% (267 360 осіб).
Зазначається, що Дмитрієв, Черечень, Канопацька і Тихановська подали в ЦВК скарги про невизнання виборів. Однак, їх скарги були відхилені.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,08% голосів виборців, Світлана Тихановська - 10,09%.
У Білорусі п'ятий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.
Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.
Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз знаходиться в Литві.
Фото: БЕЛТА