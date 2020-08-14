Тихановська просить мерів усіх міст Білорусі зібрати мирні акції

Опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська закликала владу піти на діалог і припинити насильство проти громадян країни, що протестують.

Як повідомляє Укрінформ, про це вона повідомила у своєму відеозверненні.

«Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог. Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті», - заявила вона.

За словами Тихановської, там де комісії чесно підрахували голоси, її підтримка становить 60 -70%, а на деяких ділянках і 90%.

«Білоруси ніколи більше не захочуть жити з колишньою владою. В її перемогу більшість не вірить», - додала вона.

Тихановська також заявила, що влада перетворила мирний вихід людей на вулицю на криваву бійню.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,08% голосів виборців, Світлана Тихановська - 10,09%.

У Білорусі п'ятий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисяч осіб До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Тихановська була змушена покинути Білорусь, вона зараз перебуває в Литві.