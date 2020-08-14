Тихановська просить мерів усіх міст Білорусі зібрати мирні акції

Тихановська просить мерів усіх міст Білорусі зібрати мирні акції

Відео
Укрінформ
Опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська закликала владу піти на діалог і припинити насильство проти громадян країни, що протестують.

Як повідомляє Укрінформ, про це вона повідомила у своєму відеозверненні.

«Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог. Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті», - заявила вона.

За словами Тихановської, там де комісії чесно підрахували голоси, її підтримка становить 60 -70%, а на деяких ділянках і 90%.

«Білоруси ніколи більше не захочуть жити з колишньою владою. В її перемогу більшість не вірить», - додала вона.

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Тихановська також заявила, що влада перетворила мирний вихід людей на вулицю на криваву бійню.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,08% голосів виборців, Світлана Тихановська - 10,09%.

У Білорусі п'ятий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисяч осіб До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Тихановська була змушена покинути Білорусь, вона зараз перебуває в Литві.

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