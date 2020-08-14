Лукашенко заявив, що не виїжджав з Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не виїжджав з країни.

Як передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА, про це він заявив, відкриваючи нараду по роботі будівельної галузі.

«Для початку, я поки що живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні "свядомія" розкручують: Президент залишив країну і перебуває за кордоном», - заявив Лукашенко.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що літак Лукашенка вилетів з Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,08% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,09%.

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У Білорусі п'ятий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває в Литві.