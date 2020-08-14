Суперник Лукашенка висунув владі Білорусі три вимоги

Штаб Віктора Бабарика, якому ЦВК Білорусі відмовила в реєстрації кандидатом на виборах президента країни, озвучив ключові вимоги до чинної влади.

Як передає Укрінформ, відповідні вимоги Віктор Бабарико оприлюднив у Фейсбуці.

Вони включають три пункти: кінець насильству; свободу політв'язням; чесні нові вибори.

Від влади вимагають негайно припинити застосування фізичної сили і затримань. «Сховайте кийки, гранати, кулі. Приберіть з вулиць міст війська і ЗМОП. Припиніть переслідувати людей за квіти, браслети, велосипеди, думка, пісні, прогулянки, прапори, оплески», - закликають у штабі Бабарика.

Поряд із цим заявляється про необхідність негайно випустити всіх політичних в'язнів, а також затриманих на мирних акціях та протестах: «Всі вони мають бути звільнені негайно без судів і штрафів. Виплатити компенсацію всім затриманим, побитим і покалічених силовиками білорусам».

Читайте також: Литва пропонує створити фонд підтримки жертв репресій у Білорусі

Останній пункт передбачає оголошення нових виборів до 15 вересня за участю всіх альтернативних кандидатів. Вибори мають відбутися під наглядом міжнародних організацій з новими виборчими комісіями, новим ЦВК, відеоспостереженням, відкритим підрахунком голосів.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі почалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані близько 7 тис. осіб.

Фото: Віктор Бабарико, Фейсбук