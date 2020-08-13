Понад тисячу затриманих уже відпустили - глава Ради республіки Білорусі

Голова верхньої палати парламенту Білорусі Наталія Качанова заявила про те, що правоохоронці відпустили на волю більше тисячі затриманих учасників акцій протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

Голова Ради республіки Національних зборів Білорусі Наталя Кочанова у зверненні до народу заявила, що Олександр Лукашенко почув думку трудових колективів і доручив розібратися з усіма фактами затримань.

«Президент почув думку трудових колективів і доручив розібратися з усіма фактами затримань, які відбулися в останні дні. Зараз іде інтенсивна робота в цьому напрямку, вже на вечір сьогоднішнього дня випущені понад тисячу осіб під зобов'язання про неучасть у несанкціонованих заходах, а неповнолітні - передані під розписку батькам», - заявила Кочанова в ефірі телеканалу« Білорусь 1».

Вона додала, що «всім нам не потрібна бійка, не потрібна війна». Кочанова закликала «припинити самознищення» і не руйнувати «власними руками все, що створили за роки незалежності нашої країни».

Своєю чергою глава МВС Білорусі Юрій Караєв заявив про те, що бере на себе відповідальність за жорстокі розгони протестувальників.

«Я беру відповідальність і перепрошую за травми випадкових людей на протести, які потрапили під роздачу», - сказав він в ефірі каналу ОНТ.

Разом з тим глава МВС зазначив, що під час акцій біло скоєно 11 наїздів на правоохоронців, а в цілому поранені понад 50 співробітників міліції.

Фото: TUT.BY