У Білорусі після побиття силовиками помер чоловік - ЗМІ

У лікарні білоруського міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів побили силовики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал Кулуари KYKY.

«Просто зараз жителі Жодіно зустрічаються з мером міста. На цьому мітингу лікар швидкої допомоги заявив, що в лікарні міста після побиття силовиками помер чоловік», - йдеться в повідомленні.

Зараз відомо, що в ході придушення протестів у Білорусі загинули троє людей.

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У Білорусі п'ятий день тривають протести громадян, не згодних з офіційними результатами президентських виборів - на них, за даними ЦВК, з великою перевагою переміг Олександр Лукашенко.

Кількість затриманих силовиками людей вже більш як 6,7 тис.

Фото: TUT.BY