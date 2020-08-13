У Білорусі після побиття силовиками помер чоловік - ЗМІ
Укрінформ
У лікарні білоруського міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів побили силовики.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал Кулуари KYKY.
«Просто зараз жителі Жодіно зустрічаються з мером міста. На цьому мітингу лікар швидкої допомоги заявив, що в лікарні міста після побиття силовиками помер чоловік», - йдеться в повідомленні.
Зараз відомо, що в ході придушення протестів у Білорусі загинули троє людей.
У Білорусі п'ятий день тривають протести громадян, не згодних з офіційними результатами президентських виборів - на них, за даними ЦВК, з великою перевагою переміг Олександр Лукашенко.
Кількість затриманих силовиками людей вже більш як 6,7 тис.
Фото: TUT.BY