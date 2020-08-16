У Білорусі порушили справу проти екскандидата в президенти Цепкала

У Білорусі відкрили кримінальну справу проти колишнього кандидата в президенти Валерія Цепкала, і тепер він не може повернутися в республіку.

Про це Радіо Свобода повідомив речник Цепкала Олексій Урбан, передає Укрінформ.

За словами Урбана, його соратники отримали документ слідчих, в якому йдеться про те, що Цепкала розшукують у кримінальній справі, ймовірно, про хабарництво.

«Цепкало збирався в Білорусь наступного тижня, і ця інформація не дозволить йому приїхати. Не виключено, що справа була порушена спеціально, щоб він не прибув. Тому ми будемо чекати сприятливішої ситуації, оскільки на свободі він корисніший для Білорусі, ніж у в’язниці», – сказав Урбан.

Раніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук Цепкала та Степана Путила - засновника Tелеграм-каналу NEXTA, що висвітлює перебіг антиурядових протестів у Білорусі. При цьому не уточнювалося, які саме правопорушення їм інкримінують.

У Білорусі на 22-річного Путила відкрито кримінальну справу щодо організації масових заворушень.

Як повідомлялося, у Білорусі після виборів президента 9 серпня розпочалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано більше 6 тис. осіб, є загиблі.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили розпочати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.