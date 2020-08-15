РФ оголосила в розшук засновника опозиційного білоруського Telegram-каналу NEXTA

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук Степана Путіло, засновника Telegram-каналу NEXTA, що оперативно висвітлює хід антиурядових протестів у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Белсат із посиланням на базу даних МВС Російської Федерації.

Так, у базі даних російського МВС вказано, що Путіло перебуває у розшуку. Проте не уточнюється, які саме правопорушення йому інкримінують.

У п’ятницю стало відомо, що на Степана Путіло відкрито кримінальну справу в Білорусі.

22-річному засновнику NEXTA загрожує до 15 років позбавлення волі. Йому закидають організацію масових заворушень.

За декілька днів протестів у Білорусі аудиторія білоруського Telegram-каналу NEXTA Live збільшилася до 1,9 мільйона підписників. Сюди надсилають анонімні фото і відео з демонстрацій по всій країні, на каналі з’являються поради, як протистояти силовикам, і заклики виходити на протести і влаштовувати страйки. Головред каналу Роман Протасевич і Степан Путіло зараз живуть у Польщі, де попросили політичного притулку.

Як повідомлялося, у Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано більше як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі. Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року.

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За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

У Євросоюзі не визнали результатів президентських виборів у Білорусі та вирішили розпочати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.

Фото: svaboda.org (RFE/RL)