У Білорусі оголосили про проведення масштабного маршу свободи

У Білорусі на неділю, 16 серпня, запланували масштабний марш за свободу одночасно у всіх населених пунктах країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на опозиційному Telegram-каналі NEXTA.

Початок маршу - о 14:00.

"Неділя - день найбільшого в історії Білорусі виключно мирного маршу, яким ми пройдемо вулицями й проспектами наших міст, із посмішками і гідністю. Вийдемо цілими сім'ями, будинками, робітничими колективами. Висловимо подяку всім, хто в цей переломний момент був на стороні народу. Згадаймо всіх, хто постраждав у боротьбі за свободу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Мінську марш розпочнеться з проспекту Незалежності, учасники пройдуть центральними вулицями і площами. Також аналогічні акції відбудуться на центральних вулицях і площах інших міст і населених пунктів країни.

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня розпочалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Останніми днями до протестувальників приєднуються співробітники заводів, лікарень і підприємств, які влаштовують пікети та страйки.

Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

Фото: Наша Ніва