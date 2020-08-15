Лукашенко хоче попередити Путіна про "загрозу не тільки Білорусі"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір обговорити ситуацію в країні з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки вважає її загрозою союзній державі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка на нараді в Мінську в суботу

«Фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз. Адже це вже загроза не тільки Білорусі. Ми бачимо, що відбувається. Нас заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. І потім, ми ж методички читали кольорових революцій. Більш того, до методичок кольорових революцій вже додаються елементи зовнішнього втручання», - заявив білоруський президент.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні підсумки виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі кілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб До лікарні потрапили не менше ніж 250 осіб, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз знаходиться у Литві.