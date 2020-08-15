“Це погана історія”: Зеленський прокоментував видачу Білоруссю "вагнерівців" Росії

Президент України Володимир Зеленський вважає видачу Росії затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера" неприйнятним для дружніх міждержавних відносин.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Декілька слів про важливе з ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. Про тих самих "вагнерівців", демонів сучасної війни, яких уряд Білорусі віддав... Росії. На мій погляд, це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах... Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків", - написав він.

Президент наголосив, що ніякого нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі, про які наговорили публічно, не було, а людей, які дійсно мають стосунок до втручання у справи Білорусі і перш за все України, демонстративно віддали третій стороні.

"Бійців приватної військової компанії "Вагнер", які нещодавно були затримані на території Білорусі, таки відправили до Росії. Попри наявні домовленості про суто юридичний і суто об’єктивний підхід до оцінки цієї справи", - закцентував він увагу.

Зеленський нагадав, що Офіс Генерального прокурора України звертався до Генеральної прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих до України. Всім цим особам, серед яких 9 українських громадян, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Білоруська ж сторона, зазначив він, залишила звернення без відповіді. Крім цього, нагадав Президент, були також активні спроби по дипломатичних та особистих каналах довести нашим партнерам, чому правильно і коректно було б піти саме запропонованим нами шляхом. Але цього не сталося.

"Вважаємо таке рішення, м’яко кажучи, несправедливим, таким, що не відповідає духу відносин між Україною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги", - наголосив Зеленський.

Він вважає, що наслідки цього рішення будуть трагічними. "Ми розуміємо, що "вагнерівці" все одно повернуться до свого звичного заняття - розповсюдження війни. Дай Боже, щоб білоруській владі не довелося на своїй території отримати ще один палаючий знекровлений Донбас, створити який всі ці "вагнерівці" дуже добре вміють. Бо вони – це ж про експансіонізм і насилля. Тільки про насилля", - підкреслив Президент.

Водночас він зазначив, що й самі "вагнерівці", і будь-хто інший, "чий бізнес за їхньою власною характеристикою – смерть", повинні розуміти: все одно доведеться відповідати. "Перед законом чи вже одразу перед Богом – покаже час. Уникнути відповіді ніхто не зможе", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс генерального прокурора України направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України, однак, за словами заступника Генпрокурора Гюндуза Мамедова, вони були проігноровані.

У середу, 5 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

6 серпня він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

14 серпня затримані в Білорусі наприкінці липня за підозрою в організації масових заворушень 32 бійці російської приватної військової компанії "Вагнера" ​​повернулися до РФ.