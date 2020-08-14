Данілов про рішення Білорусі видати "вагнерівців" РФ: Не дружній крок щодо України

Повернення білоруською владою бойовиків "Вагнер" до Росії не є дружнім кроком стосовно України та може негативно позначитися на відносинах двох держав.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це сказав глава ради нацбезпеки Олексій Данілов.

"На жаль, влада Білорусі ухвалила не правове рішення, яке не відповідає духу двосторонніх взаємовідносин, і є не дружнім кроком по відношенню до України", – наголосив Данілов, коментуючи ситуацію, пов’язану з поверненням бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" до Росії.

Зокрема він зазначив, що це рішення негативно позначиться на відносинах двох держав, оскільки Україна зібрала достатньо доказів щодо участі бійців "Вагнер" у збройному конфлікті на Донбасі в складі незаконних збройних формувань Російської Федерації. Офіс Генерального прокурора України ще 11 серпня звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі. Всім цим 28 особам, серед яких 9 громадян України, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Закон і повага до правових процедур вимагали від білоруської сторони іншого рішення щодо "вагнерівців".

"Зі своєї сторони хочемо зазначити, що Україна знайде час і можливість, маючи доказову базу, притягувати всіх винних у скоєнні злочинів на нашій території до кримінальної відповідальності, в якій би далекій країні вони не переховувалися", – наголосив Секретар РНБО України.

Як повідомляв Укрінформ 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс генерального прокурора України направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України, однак, за словами заступника Генпрокурора Гюндуза Мамедова, вони були проігноровані.

У середу, 5 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

6 серпня він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

14 серпня затримані в Білорусі наприкінці липня за підозрою в організації масових заворушень 32 бійці російської приватної військової компанії "Вагнера" ​​повернулися до РФ.