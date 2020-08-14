Білорусь передала РФ 32 затриманих бойовиків "Вагнера"

Затримані в Білорусі наприкінці липня за підозрою в організації масових заворушень 32 бійці російської приватної військової компанії "Вагнера" ​​повернулися в РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Meduza з посиланням на Генпрокуратуру РФ.

"Ще один росіянин залишився в Білорусії, оскільки крім російського, у нього є ще й білоруський паспорт. Влада Білорусії називали затриманих бійцями ПВК« Вагнер». Російські дипломати заявляли, що це співробітники охоронного підприємства, які їхали транзитом через Білорусію на роботу за контрактом ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс генерального прокурора України направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України.

У середу, 5 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

6 серпня він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії і України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

фото: СБУ