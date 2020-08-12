Україна направила Білорусі запити щодо видачі 28 "вагнерівців"

Офіс генерального прокурора направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

"Офіс Генерального прокурора 11 серпня 2020 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що всім 28 особам, серед яких 9 українців, повідомили про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Шевченківський райсуд Києва обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідство встановило, що ці особи брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У відомстві нагадали, що на підставі клопотання Головного слідчого управління СБУ 31 липня 2020 року Офіс генерального прокурора звернувся до генпрокуратури Білорусі з листом про наміри запитувати екстрадицію цих осіб та клопотанням про взяття їх під варту до отримання запитів про видачу, відповідно до ст. 61 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року.

Також уточнюється, що 6 серпня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова в телефонній розмові з генпрокурором Білорусі Олександром Конюком також підтвердила намір запитувати видачу 28 осіб.

Зазначається, що питання щодо видачі запитуваних осіб вирішуватимуть компетентні органи Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії Вагнера.

Україна звернулася до Білорусі із запитом про видачу 28 із 33 затриманих "вагнерівців", які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України.

У середу, 5 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співробітництва з Україною з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

6 серпня він доручив запросити до Білорусі генеральних прокурорів Росії і України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.