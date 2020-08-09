Генпрокурори України і РФ не приїхали до Мінська розібратися щодо "вагнерівців" - Лукашенко

Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що оскільки генпрокурори з України та РФ не приїжджають до країни, то Білорусь розбиратиметься із затриманими найманцями ПВК Вагнера сама.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tut.by.

Зокрема, за словами Лукашенка, "якщо прокурори Росії та України не приїдуть, то Білорусь розбереться самостійно та вирішить цю проблему".

Водночас він висловив думку, що відмова прокурорів приїхати сюди говорить про те, що "наплювати їм на долі цих хлопців".

Як повідомлялося 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 людини, які виявилися найманцями приватної військової компанії Вагнера.

Україна звернулася до Білорусі із запитом про видачу 28 із 33 затриманих "вагнерівців", які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України.

У середу, 5 серпня, Лукашенко заявив, що готовий до співробітництва з Україною з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера. У четвер, 6 серпня, він доручив запросити до Білорусі генеральних прокурорів Росії і України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.