Лукашенко готовий до співпраці з Україною щодо затриманих "вагнерівців"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий до співпраці з Україною щодо затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу президента Білорусі.

«Олександр Лукашенко своєю чергою зазначив, що правоохоронні органи співпрацюватимуть щодо цього питання в рамках підписаних з Росією і Україною міжнародних угод», - повідомили у пресслужбі Лукашенка.

Йшлося також про посилення прикордонного контролю на білорусько-українському кордоні та активізацію взаємодії між прикордонними відомствами.

Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

Глави держав детально обговорили питання, пов'язані із затриманням на території Білорусі наприкінці липня групи осіб, яка відноситься до приватної військової компанії Вагнера. Відзначено важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів двох держав, зокрема в контексті передачі Україні осіб, підозрюваних у терористичній діяльності на території нашої держави.

Як повідомлялося, 29 липня в Білорусі були затримані 33 бойовики російської приватної військової компанії Вагнера. За інформацією державних ЗМІ Білорусі, вони прибули до країни в ніч на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів. Президент Лукашенко зібрав Раду безпеки країни і звинуватив Росію в «брудних намірах».

Секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків. Росія такі версії білоруської сторони заперечує.

Всі затримані мають російські паспорти. Деякі з них - вихідці з України, з Донецької та Луганської областей.

Центр «Миротворець» раніше реєстрував більшість із затриманих у Білорусі як учасників незаконних збройних формувань, що діють на Донбасі.

Вибори президента Білорусі заплановано на 9 серпня. Світлана Тихановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яка зареєстрована на вибори. Лукашенко керує країною з 1994 року.