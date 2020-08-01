Затриманих у Білорусі "вагнерівців" узяли під варту

Прокуратура Білорусі обрала для 33 бойовиків ПВК «Вагнера», затриманих кілька днів тому, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як передає Укрінформ з посиланням на агентство БЕЛТА, про це повідомив голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич.

«Підозрюваними у цій кримінальній справі визнані 33 громадянина Російської Федерації. 31 липня стосовно них слідством обрано і прокурором санкціоновано запобіжний захід у вигляді взяття під варту», - сказав Носкевич.

За його словами, була отримана інформація про те, що «вони всі практично мають серйозне бойове минуле, воювали на сході України».

Зараз з усіма затриманими проводяться слідчі дії, вони допитані в присутності адвокатів, додав Носкевич. Він уточнив, що в ході допитів затримані дають суперечливі свідчення.

Таким чином, зауважує агентство, питань щодо цілей і завдань появи згаданих 33 осіб в Білорусі виникає все більше й більше.

Як повідомлялося, 29 липня в Білорусі були затримані 33 бойовики російської приватної військової компанії «Вагнера». За інформацією державних ЗМІ Білорусі, вони прибули в країну в ніч на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів. Президент Лукашенко зібрав Раду безпеки країни та звинуватив Росію в «брудних намірах».

Секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків. Росія такі версії білоруської сторони заперечує.

Усі затримані мали російські паспорти. Деякі з них, вихідці з України, з Донецької та Луганської областей, також є українськими громадянами.

Центр «Миротворець» раніше реєстрував більшість із затриманих у Білорусі як учасників незаконних збройних формувань, що діють Донбасі.