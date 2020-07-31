Затримані під Мінськом найманці "Вагнера" фігурують в українських справах - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Українська поліція розслідує ряд кримінальних справ, в яких фігурують найманці ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Представники цієї компанії воювали і лютували не тільки в Сирії, Судані та Лівії, а й у нас на Донбасі. Найманці вбивали, катували і калічили захисників України, в тому числі, під Донецьком, в Слов'янську і Горлівці. Національна поліція України розслідує цілий ряд кримінальних справ за цими злочинами, за участю, в тому числі, затриманих на території Республіки Білорусь найманців”, - сказав Аваков.

Аваков розцінює присутність під Мінськом найманців як вкрай небезпечний прецедент, який свідчить про намір іноземного втручання в справи незалежної Білорусі.

"Звертаюся до дружнього білоруського народу із закликом з усією серйозністю поставитися до цієї провокації. Ми, українці, отримали надто багато горя і жертв від дій російських провокаторів і терористів, в тому числі — найманців ПВК "Вагнер" в Україні у 2014 році", - сказав міністр.

За його словами, правоохоронні органи мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. “Ми сподіваємося, що це допоможе незалежній Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій найманців ПВК "Вагнер". Україна також зацікавлена ​​в екстрадиції на нашу територію ряду затриманих в Білорусі найманців, які вчинили злочини в Україні. Про що повідомлено компетентним органам Білорусі", - сказав глава українського МВС.

Урядовець наголосив, що це дуже небезпечна ситуація, коли 33 іноземних найманці, які проливали кров і влаштовували збройні провокації в Сирії, Судані, Лівії і на українському Донбасі, влаштовують свою базу в 1,5 км від резиденції президента країни.

За інформацією його джерел, офіційно виселившись з готелю і нібито прямуючи в аеропорт з метою покинути в країну, “вагнерівці” розмістилися на спеціальній базі під Мінськом, недалеко від резиденції президента Білорусі Олександра Лукашенка. “Тобто, очевидно, мова йде про якусь операцію спецслужб, очевидно, Російської федерації", - зазначив Аваков.

Міністр також підкреслив, що провів ряд консультацій про взаємодію з офіційними представниками Республіки Білорусь.

Як повідомлялося, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії «Вагнер».

Офіс генерального прокурора України поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадицію затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.