На Банковій прокоментували можливість екстрадиції "вагнерівців" з Білорусі

Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків приватної військової компанії Вагнера, затриманих у Білорусі, та звернеться до білоруської сторони із відповідним клопотанням з дотриманням усіх процедур.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

“Українська сторона звернеться до Республіки Білорусь із клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, яких підозрюють у військових злочинах на території Донбасу, з дотриманням усіх передбачених процедур”, - ідеться в повідомленні.

В ОП нагадали, що білоруська влада оприлюднила список із 33 осіб, яких затримали в Республіці Білорусь 29 липня.

В Офісі глави Української держави розповіли, що Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких СБУ зібрала достатньо доказів.

“Уся світова спільнота вкрай негативно ставиться до злочинів проти миру та безпеки людства, тому дії цих осіб мають бути ретельно та належним чином розслідувані, а винні – покарані. Наразі тривають консультації з білоруською стороною”, - додали в ОП.

Як повідомлялося, правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч на 29 липня затримали під Мінськом 33 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

У зв'язку з цим президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав надзвичайну нараду з членами Ради безпеки країни, де обговорив нещодавнє затримання найманців Вагнера під Мінськом.

Приватну армію Вагнера пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомим як "кухар Путіна". Бійці Вагнера брали участь у війні на Донбасі та в Сирії.

В МЗС України зазначили, що виявлення і затримання найманців російської приватної компанії Вагнера під Мінськом підтверджує, що їх використовують у різних країнах світу і вони становлять загрозу.