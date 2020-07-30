Затримання 33 “вагнерівців”: Слідком Білорусі розповів подробиці

Найманців російської приватної військової компанії «Вагнера» під Мінськом затримали за підозрою в підготовці масових заворушень у Білорусі.

Про це повідомили в Слідчому комітеті Білорусі (СКБ), інформує БЕЛТА.

«Вчора за результатами перевірки оперативної інформації, що надійшла від спецслужб, за підозрою в скоєнні зазначеного злочину (підготовці масових заворушень - ред.) були затримані 33 громадянина Російської Федерації, співробітники ПВК «Вагнера», які мешкали на території санаторію «Білорусочка» в Мінському районі», - заявили в СКБ.

У Комітеті додали, що наразі вирішується питання про застосування до них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Наголошується, що нині триває проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до підготування і організації масових заворушень на території країни, проводиться розслідування.

Правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч проти 29 липня затримали під Мінськом 33 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

У цьому зв'язку президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав надзвичайну нараду з членами Ради безпеки країни, де обговорив нещодавнє затримання найманців «Вагнера» під Мінськом.

Приватну армію «Вагнера» пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомим як «кухар Путіна». Бійці «Вагнера» брали участь у війні на Донбасі й у Сирії.

У МЗС України повідомили, що виявлення і затримання найманців російської приватної компанії «Вагнер» під Мінськом підтверджує, що їх використовують в різних країнах світу, і що вони становлять загрозу.

Служба безпеки України ініціюватиме екстрадицію затриманих в Білорусі найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».