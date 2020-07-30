Кремль не визнає українського громадянства "вагнерівців", затриманих у Білорусі

У Кремлі знають про затримання в Білорусі 33 громадян Росії, яких Мінськ вважає співробітниками приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, і чекають від Мінська на «вичерпну інформацію». При цьому Москва не визнає українського громадянства деяких бойовиків.

Про це повідомляє РБК з посиланням на прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

«Ми не визнаємо їхнього українського громадянства. Вони - громадяни Росії... Ми повинні спочатку зрозуміти, в чому їх звинувачують», - наголосив Пєсков у відповідь на прохання журналістів прокоментувати дані про те, що серед затриманих бойовиків є громадяни України.

Пєсков також стверджує, що в Кремлі немає інформації про протиправні дії росіян, які могли б стати причиною затримання. Посадовець назвав «інсинуаціями» інформацію про плани дестабілізувати ситуацію в Білорусі: «Росія і Білорусь - це союзна держава, союзники, найближчі партнери, про це не може бути й мови».

За словами Пєскова, телефонні переговори президента РФ Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка з цього приводу поки що не плануються.

Також прессекретар Путіна заявив, що в Росії «немає такого поняття, як приватна військова компанія. «А що це - ПВК Вагнера? У Росії де-юре такого поняття, як ПВК, не існує. Є приватне охоронне підприємство, є фірми, а такого поняття, як ПВК, немає», - сказав він.

Як повідомлялося, правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч проти 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовики іноземної приватної військової компанії.

У зв'язку з цим президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав надзвичайну нараду з членами Ради безпеки країни, де обговорив недавнє затримання найманців «Вагнера» під Мінськом.

Приватну армію «Вагнера» пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомим як «кухар Путіна». Бійці «Вагнера» брали участь у війні на Донбасі й у Сирії.

У МЗС України повідомили, що виявлення і затримання найманців російської приватної компанії «Вагнер» під Мінськом підтверджує, що їх використовують в різних країнах світу і що вони становлять загрозу.

Сьогодні Служба безпеки України заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих в Білорусі найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».