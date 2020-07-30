У Білорусі затриманих найманців "ПВК Вагнера" підозрюють у підготовці теракту

Проти затриманих у Білорусі бійців російської приватної військової компанії Вагнера порушено кримінальну справу про підготовку терактів.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки країни Андрій Равков, повідомляє газета «Наша Нiва».

Равков сказав, що затримані «підозрюються в терористичній діяльності».

За його словами, близько 200 бойовиків перебувають на території країни. «Триває їх пошук», - додав він.

Раніше правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч на 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбудуться вибори президента. У різних містах Білорусі з початку літа проходять протести проти чинного президента Олександра Лукашенка, які супроводжуються масовими арештами.

Лукашенко переобирався президентом 5 разів, обіймає посаду 26 років і балотується в президенти вшосте.

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