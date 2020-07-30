У Білорусі затриманих найманців "ПВК Вагнера" підозрюють у підготовці теракту
Про це заявив держсекретар Ради безпеки країни Андрій Равков, повідомляє газета «Наша Нiва».
Равков сказав, що затримані «підозрюються в терористичній діяльності».
За його словами, близько 200 бойовиків перебувають на території країни. «Триває їх пошук», - додав він.
Раніше правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч на 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.
Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбудуться вибори президента. У різних містах Білорусі з початку літа проходять протести проти чинного президента Олександра Лукашенка, які супроводжуються масовими арештами.
Лукашенко переобирався президентом 5 разів, обіймає посаду 26 років і балотується в президенти вшосте.
Скріншот з відеосюжету "Білорусь 1"