Лукашенко скликав Радбез через затримання російських бойовиків "ПВК Вагнера"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав надзвичайну нараду з членами Ради безпеки країни, де обговорив нещодавнє затримання найманців російської приватної компанії «Вагнер» під Мінськом.

Про це повідомляє агенція БЕЛТА.

«Якщо це російські громадяни — а, я так розумію, їх допитали, — отже, треба звернутися негайно до відповідних структур Російської Федерації, аби вони пояснили, що відбувається», — зазначив Лукашенко.

Він зауважив, що після новин про затримання найманців «ПВК Вагнера» росіяни «говорять, що чи не ми їх сюди завезли. Звісно, треба ж якось виправдати свої брудні наміри».

Він дав спеціальне розпорядження прессекретарю Наталії Ейсант: "Нам потрібно звернутися до російських ЗМІ, зокрема Telegram-каналів, щоб вони, як каже Путін, пургу не гнали".

Раніше сьогодні правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч проти 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбудуться вибори президента. У різних містах Білорусі з початку літа проходять протести проти чинного президента Лукашенка, що супроводжуються масовими арештами.

Лукашенко переобирався президентом 5 разів, обіймає посаду 26 років та балотується у президенти вшосте.

фото: БЕЛТА