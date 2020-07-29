Лукашенко скликав Радбез через затримання російських бойовиків "ПВК Вагнера"
Про це повідомляє агенція БЕЛТА.
«Якщо це російські громадяни — а, я так розумію, їх допитали, — отже, треба звернутися негайно до відповідних структур Російської Федерації, аби вони пояснили, що відбувається», — зазначив Лукашенко.
Він зауважив, що після новин про затримання найманців «ПВК Вагнера» росіяни «говорять, що чи не ми їх сюди завезли. Звісно, треба ж якось виправдати свої брудні наміри».
Він дав спеціальне розпорядження прессекретарю Наталії Ейсант: "Нам потрібно звернутися до російських ЗМІ, зокрема Telegram-каналів, щоб вони, як каже Путін, пургу не гнали".
Раніше сьогодні правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч проти 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.
Лукашенко переобирався президентом 5 разів, обіймає посаду 26 років та балотується у президенти вшосте.
фото: БЕЛТА