Затримані під Мінськом бойовики перебувають у складі "ПВК Вагнера"
Про це повідомляє БЕЛТА.
«Сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії Вагнера. Крім того, ще одну особу виявлено і затримано на півдні країни», - йдеться у повідомленні.
Як розповіли в правоохоронних органах, було отримано інформацію про прибуття на територію Білорусі більш як 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. При собі росіяни мали кожний по невеликій ручній поклажі і на всіх - три великі важкі валізи, завантаження яких до транспортного засобу здійснювали кілька чоловіків.
Після прибуття в столицю в ніч з 24 на 25 липня група заселилася в один з готелів Мінська і мала виселитися 25 липня, проте покинула готель 27 липня і переїхала до одного з санаторіїв Мінського району.
За даними адміністрації санаторію, приїжджі привернули до себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом в стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальні заклади не відвідували, трималися окремо, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію й оточення санаторію. Сьогодні вночі 32 особи силами групи "А" КДБ за підтримки ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому були затримані. Крім того, ще одну особу виявлено і затримано на півдні країни. Стосовно вказаних осіб Слідчим комітетом проводиться перевірка.
У розпорядження БЕЛТА потрапив список затриманих громадян Російської Федерації, який ЗМІ оприлюднило.
Як відомо, група "ПВК Вагнера" підтримується Росією і застосовується як недержавні суб'єкти як інструмент силового впливу на владу за кордоном.
Раніше правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч на 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.
Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбудуться вибори президента. У різних містах Білорусі з початку літа проходять протести проти чинного президента Лукашенка, які супроводжуються масовими арештами.
Лукашенко переобирався президентом 5 разів, обіймає посаду 26 років і балотується в президенти вшосте.
Скріншот з відеосюжету "Білорусь 1"