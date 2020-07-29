Під Мінськом затримали 32 бойовиків приватної військової компанії – БЕЛТА

Правоохоронні органи Білорусі в ніч на 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

Про це повідомляє державне інформагентство БЕЛТА.

«Сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбудуться вибори президента. У різних містах Білорусі з початку літа проходять протести проти чинного президента Лукашенка, які супроводжуються масовими арештами.

Лукашенко переобирався президентом 5 разів, обіймає посаду 26 років і балотується в президенти вшосте.